В Перми за неделю в ДТП пострадали 11 человек С 6 по 12 июля на территории краевого центра зарегистрировано 10 ДТП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 6 по 12 июля на территории краевого центра зарегистрировано 10 ДТП. В результате аварий травмы различной степени тяжести получили 11 человек, пятеро из которых являются несовершеннолетними.

За отчетный период сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1223 нарушения правил дорожного движения. Особое внимание было уделено выявлению нетрезвых водителей: зафиксировано 36 случаев управления транспортом с признаками опьянения. Из этого числа 14 человек находились в состоянии алкогольного опьянения, 15 отказались от прохождения медицинского освидетельствования, а семеро сели за руль в нетрезвом виде повторно.

Кроме того, выявлено 50 водителей, управлявших транспортными средствами без соответствующего удостоверения. Зафиксировано 24 факта выезда на полосу встречного движения и 115 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Сами пешеходы допустили 59 нарушений правил, а требования к безопасной перевозке детей были нарушены 26 раз.

Госавтоинспекция призывает жителей и гостей города строго соблюдать правила дорожного движения и ответственно подходить к обеспечению безопасности всех участников движения.

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