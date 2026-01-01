В Перми прокуратура требует аннулировать сделку по продаже экскаватора завода «Машиностроитель» Заседание суда по делу состоится в конце июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края направлен иск прокуратуры Пермского края о признании недействительной сделки купли-продажи спецтехники. Ответчиками по делу выступет АО «Пермский завод «Машиностроитель» и индивидуальный предприниматель Г.Ф. Назарян.

По версии прокуратуры, предприятие реализовало движимое имущество — гусеничный экскаватор марки САТ-375L — с грубым нарушением законодательства. Имущество было отчуждено по заниженной стоимости в обход регламентированных процедур реализации активов акционерного общества.

Исковое заявление содержит требование не только аннулировать договор, но и применить последствия его недействительности: вернуть технику на баланс предприятия, а покупателю — выплатить ранее уплаченные денежные средства.

Суд уже принял обеспечительные меры для защиты государственных интересов. Определением от 30 апреля 2026 года наложен полный запрет на любые действия со спорным имуществом: экскаватор запрещено перемещать, передавать третьим лицам или продавать до окончания разбирательства. Также заблокированы все регистрационные действия в отношении машины.

Судебное заседание по существу спора назначено на 27 июля.

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