Найденный в Прикамье раненый орлан-белохвост будет жить в зоопарке Удмуртии Поделиться Твитнуть

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Найденному в Прикамье раненому орлану-белохвосту нашли новое место жительства, пишет perm.aif.ru.

Птицу с повреждённым крылом нашли в начале мая в Осинском округе Пермского края школьники и отправили её на лечение в Пермь. Там птицу поместили в карантин. Орлан оказался взрослым самцом, около пяти-шести лет от роду. Рентген показал перелом локтевого сустава, что сделало возвращение птицы в дикую природу невозможным.

Орлан быстро поправился благодаря хорошему аппетиту, съедая до килограмма рыбы в день. Росприроднадзор обратился в Пермский зоопарк с просьбой принять питомца, но получил отказ. Принять орлана согласился зоопарк в Удмуртии, где он, возможно, найдёт пару. Перевозить его будут специалисты.

Орланы-белохвосты — редкие птицы, занесённые в Красную книгу России. Обитают в степях, лесах и горах, питаются рыбой, птицами и млекопитающими. Популяция сокращается из-за вырубки лесов и использования пестицидов. При встрече с раненым диким животным рекомендуется не пытаться его спасти, а обратиться к специалистам.

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