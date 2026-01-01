На севере Прикамья предпринимательницу будут судить за неубранный с крыши снег Это привело к тому, что снежно-ледяная масса обрушилась на людей Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Следственный отдел по Соликамску СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Женщине предъявлено обвинение по двум эпизодам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемая является собственницей торгового центра в Соликамске. Она не обеспечила своевременную очистку кровли зданий от снежно-ледяных масс. В результате произошло два инцидента. Так, 13 марта этого года около полудня сошедший с крыши снег со льдом обрушился на автомобиль. В результате 66-летний водитель получил травмы головы. Мужчину госпитализировали, судебно-медицинская экспертиза подтвердила причинение тяжкого вреда здоровью.

На следующий день, 14 марта, аналогичное происшествие случилось у другого корпуса того же торгового комплекса. Снежная масса травмировала 30-летнюю женщину, а её малолетний сын отделался ушибами. Пострадавшей также был причинён тяжкий вред здоровью.

В ходе расследования были проведены необходимые судебные экспертизы. На стадии предварительного следствия обвиняемая частично возместила пострадавшим материальный ущерб и выплатила компенсацию морального вреда.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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