В шорт-лист пермского фестиваля «Лампа» вошло 69 фильмов из 11 стран Поделиться Твитнуть

В этом году в шорт-лист фестиваля вдохновляющего кино «Лампа» вошло 69 фильмов из России, Ирана, Индии, Турции, Китая, Франции, Англии, Германии, Австрии, Бразилии и Мексики (всего 11 стран), сообщили организаторы, напомнив, что фестиваль пройдет в Перми с 9 по 11 октября.

Самой популярной номинацией стало игровое короткометражное кино. В числе полуфиналистов оказались знаменитые режиссеры: Иван Добронравов, Иван Соснин, Евгений Цыганов, Дмитрий Пасичнюк и Евгения Шевченко.

Также ожидается яркое состязание в номинации вдохновляющего кино полного метра, где будут представлены фильмы «Красавица» Антона Богданова, «Сводишь с ума» Дарьи Лебедевой, «Здесь был Юра» Сергея Малкина, «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гайдарова и др.

Кроме того, в списке жизнеутверждающих сериалов можно выделить такие проекты, как «В Хогвартс я не попал» с талантливым актерским составом, «Встать на ноги», «Первая ракетка», «Пингвины моей мамы» и «Люди дела 3».

Всего на конкурс было подано 1058 работ из 60 стран мира в следующих номинациях: документальный, игровой и анимационный короткометражный фильм, социальный видеоролик, особый фокус, вдохновляющее кино полного метра, жизнеутверждающий сериал и вертикальный клип. Эта номинация проводится третий год подряд в рамках VK Видео и включает работы блогеров и молодых пользователей социальных сетей.

Полуфиналисты творческого конкурса VK клипов «Лампа вдохновляет» также были объявлены. На конкурс было прислано более 100 клипов на актуальные для молодежи социальные темы, из которых 8 вошли в шорт-лист. Их авторы вместе с профессиональными режиссерами примут участие в программе фестиваля. Имена победителей будут названы 11 октября на церемонии закрытия «Лампы» в Перми.

С полным списком полуфиналистов можно ознакомиться на сайте.

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