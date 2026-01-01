На телебашне в Перми обновят лакокрасочное покрытие В РТРС предупредили о риске разбрызгивания краски в радиусе до 200 метров Поделиться Твитнуть

изображение создано с помощью нейросети

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр РТРС запланировал обновить лакокрасочное покрытие телебашни, расположенной на ул. Крупской в Перми. Эти работы будут проводиться с 20 июля по 21 августа 2026 года, исключая выходные дни.

В рамках обновления будут окрашены металлоконструкции башни на высотах от 188,7 до 255 м. Из-за монтажных работ вблизи антенн возможны кратковременные перерывы в телевизионном и радиовещании.

Сроки и время перерывов в вещании будут заранее опубликованы на официальном сайте РТРС.

Практика показывает, что при окраске верхних ярусов телебашен существует риск разбрызгивания краски на расстояние до 200 м. Даже при использовании современных антиразбрызгивательных технологий, РТРС настоятельно рекомендует не находиться под башней, избегать проезда рядом и не оставлять автомобили поблизости.

Эти предупреждения размещены на ограждениях телецентра, а также в жилых домах и общественных зданиях, находящихся в зоне возможного попадания краски.

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