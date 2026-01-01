В МЧС предупредили об очень сильных дождях в Прикамье 14 и 15 июля Поделиться Твитнуть

фото администрации Кизеловского округа

По информации Пермского ЦГМС, 14 и 15 июля в отдельных районах Пермского края ожидается экстремально сильный дождь и ливень. В связи с этим Главное управление МЧС России по Пермскому краю советует: не находиться вблизи деревьев, сооружений и линий электропередачи, а также не парковать автомобили рядом с ними.

При возможных авариях на электросетях необходимо немедленно отключить все электрические приборы и соблюдать меры пожарной безопасности.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также поддерживать безопасную дистанцию. Следует учитывать состояние дорожного покрытия при движении. Пешеходам следует проявлять осторожность при переходе через проезжую часть.

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