В Перми школьнику с инвалидностью отказались продавать льготный билет на электричку ППК приговорили к штрафу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительница Перми подала в суд на «Пермскую пригородную компанию» и потребовала компенсацию морального вреда. В октябре 2024-го её 13-летний сын, имеющий инвалидность, не смог купить льготный билет на электричку. Кассир на вокзале «Пермь I» отказалась принять справку из школы и потребовала оплатить билет в полном размере. Об этом сообщает «Рифей Пермь».

Свердловский районный суд, рассмотрев иск матери подростка, взыскал с «Пермской пригородной компании» компенсацию в размере 2 тыс. руб.

Женщина, не согласившись с этим решением, подала апелляцию. Апелляционный суд увеличил компенсацию морального вреда до 10 тыс. руб., а также наложил штраф 5 тыс. руб. и взыскал судебные расходы в сумме 10 тыс. руб.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.