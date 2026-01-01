В Перми мошенники вынудили пенсионера передать им 900 тысяч рублей Использовалась схема «родственник попал в беду» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В отдел полиции № 5 Управления МВД России по Перми обратился 76-летний местный житель. Он заявил, что стал жертвой обмана после общения с лжесотрудником правоохранительных органов.

Полицейские выяснили, что потерпевшему позвонила неизвестная, которая представилась его дочерью. Она сообщила, что попала в ДТП, в котором пострадала беременная женщина-водитель. Затем заявителю позвонил мужчина, который назвался сотрудником полиции и сказал, что дочь заявителя находится под следствием.

Лжесиловик предложил «урегулировать» ситуацию, предложив заплатить деньги. Поверив ему, потерпевший передал курьеру 900 тыс. руб. Только через несколько дней мужчина понял, что его обманули.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Полицейские проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению, и выясняют все обстоятельства.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости быть бдительными: не поддаваться панике, не переводить деньги незнакомым людям и не сообщать данные своих банковских карт.

«Перед тем как предпринимать какие-либо действия, обязательно свяжитесь с родственником по его проверенному номеру телефона», — призвали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

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