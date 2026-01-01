В суд направлено дело о смертельном ДТП в Прикамье с участием четырёх большегрузов Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Отдел МВД России «Краснокамский» завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Удмуртской Республики, которому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Авария произошла в начале января на трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь. Управляя грузовиком «ИВЕКО», водитель не учёл сложные погодные условия и усталость, что привело к потере управления. В результате он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «КУПАВА». После этого «ИВЕКО» продолжил движение и столкнулся с ещё двумя встречными большегрузами — «ВОЛЬВО» и «МАЗ». В свою очередь, «МАЗ» столкнулся с легковым автомобилем «Джили GC6».

В результате аварии водитель грузовика «КУПАВА» 2000 г.р. погиб на месте.

Сейчас уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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