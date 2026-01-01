Мошенники отказались платить за услуги дропперу из Прикамья Вместо легкого заработка молодого человека ждёт суд по уголовной статье Поделиться Твитнуть

фото: freepik

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Следствием отдела МВД России «Соликамский» завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ, которое квалифицируется как передача электронных платежных средств и доступа к ним другому лицу для проведения неправомерных операций из корыстных побуждений.

Сотрудники уголовного розыска получили информацию о причастности этого человека к незаконному обороту платежных средств в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

В марте текущего года, стремясь найти дополнительный источник дохода, молодой человек начал переписку в мессенджере с неизвестным, который предложил ему легкий и быстрый заработок. Заинтересовавшись возможностью получить 20 тыс. руб., он оформил банковскую карту и передал её неизвестным, сообщив им пин-код и логин.

Обещанного вознаграждения горожанин так и не получил. Несмотря на попытки связаться с «работодателем» через мессенджер, он вскоре понял, что общение прекращено, и заблокировал карту.

Согласно оперативной информации, платежное средство было использовано для перевода денежных средств, полученных преступным путём. Неизвестные лица успели перевести около 380 тыс. руб.

Обвиняемый признал свою вину и активно помогал следствию в ходе расследования. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

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