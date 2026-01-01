В июне в Пермском крае на 4,9% снизилось число выданных кредитов Поделиться Твитнуть

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В июне 2026 года количество выданных розничных кредитов (включая ипотеку, автокредиты и кредитные карты) в России снизилось на 7,2% по сравнению с маем, составив 3,52 млн единиц против 3,8 млн месяцем ранее. При этом в годовом выражении рынок показал уверенный рост — показатель увеличился на 27,8% к июню 2025 года (тогда было выдано 2,76 млн займов). За второй квартал текущего года банки оформили 10,94 млн кредитов. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Пермский край вошел в число регионов со стабильными объёмами кредитования, заняв 17-е место в стране по динамике выдачи за месяц. В июне жители региона получили 71,7 тыс. займов, что на 4,9% меньше майского результата (75,4 тыс.). Для сравнения, наиболее серьезное падение среди лидеров рынка зафиксировано в Краснодарском крае (-11,5%), Белгородской (-8,7%) и Воронежской (-8,6%) областях.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает текущую ситуацию с осторожной политикой банков. Несмотря на весенний всплеск, выдача остается на низком уровне: в июне 2026 года россияне взяли в 1,7 раза меньше кредитов, чем в докризисном июне 2024 года (5,8 млн ед.).

«Такая динамика свидетельствует о слабом аппетите к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем», — отметил Волков.

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