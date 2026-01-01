В Перми продолжается сбор средств для поддержки трёхлетней Таисии Ярусовой Девочка не может самостоятельно принимать пищу Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено фондом "Дедморозим"

Благотворительный фонд «Дедморозим» объявил о сборе средств в поддержку жительницы Перми Таисии Ярусовой. Девочке, которой в августе исполнится четыре года, требуется дорогостоящий генетический анализ для установления диагноза.

Таисия родилась раньше срока и с первых дней жизни находилась в реанимации. На третьи сутки у ребёнка начались судороги, после чего пропал глотательный рефлекс и нарушилось дыхание. Несмотря на то что точный диагноз до сих пор не установлен, девочка делает успехи в физическом развитии: она начала делать первые шаги при поддержке родителей.

Семья обратилась за помощью к фонду. На призыв откликнулись жители Перми и других регионов России. Благодаря пожертвованиям у девочки уже появились медицинский аспиратор, гастростома с расходными материалами и трехколесный велосипед. Часть потребностей закрыта благодаря разовым сборам, часть — ежемесячным взносам благотворителей.

В «Дедморозим» отмечают, что регулярные пожертвования позволяют оперативно реагировать на срочные нужды подопечных без открытия отдельных сборов. Акция приурочена ко Дню благотворительной подписки в России: оформленные до 20 июля платежи будут удвоены партнёром фонда.

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