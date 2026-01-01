Пермская прокуратура помогла ветерану получить статус инвалида боевых действий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку по обращению местного жителя, являющегося ветераном боевых действий, о нарушении его социальных прав.

Выяснилось, что во время исполнения воинских обязанностей мужчина получил тяжелое ранение, которое привело к инвалидности. Тем не менее оформить статус инвалида боевых действий ему не удавалось. Причиной отказа послужило отсутствие в первичных документах прямой записи о том, что травма была получена непосредственно в ходе боевых действий.

В защиту прав гражданина прокуратура подготовила и направила в суд исковое заявление. Суд удовлетворил требования и признал за заявителем право на установление данного статуса. Это решение гарантирует ветерану доступ к расширенному пакету мер социальной поддержки.

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