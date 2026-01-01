На Парковом в Перми построят бассейн и жилой квартал Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей Елены Ермолиной

На заседании градостроительного совета Пермского края рассмотрен план комплексного развития территории вдоль ул. Подлесной в Перми, сообщила главный архитектор Прикамья Елена Ермолина.

Один из ключевых аспектов проекта — строительство плавательного бассейна. Комплекс будет включать взрослый и детский бассейны, зал единоборств и универсальный спортивный зал. Прилегающая территория также будет благоустроена и оборудована парковочными местами.

фото из соцсетей Елены Ермолиной

Кроме того, была рассмотрена концепция жилой застройки территории. Планируется возведение нового квартала переменной этажности с доминантными башнями высотой до 25 этажей в м/р Парковый.

Учитывая, что городская среда здесь формировалась на протяжении многих лет и включает здания разных архитектурных периодов и масштабов, одной из главных задач проекта стала его гармоничная интеграция в уже существующую застройку, отметила Ермолина.

По её мнению, архитектурные решения и объемно-пространственная композиция нового комплекса разрабатывались с учётом окружающей среды, чтобы создать целостную и комфортную городскую среду.

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