В Пермском крае расширят список получателей бесплатной юридической помощи Законопроект рассмотрят в августе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин инициировал внесение изменений в региональное законодательство. Речь идёт об изменениях в региональный закон от 07.11.2012 № 111-ПК «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае». Соответствующий законопроект, направленный на поддержку уязвимых категорий граждан, поступил на рассмотрение в заксобрание Прикамья.

Согласно документу, право на получение бесплатных юридических услуг получат две новые категории: беженцы и вынужденные переселенцы, а также граждане из подразделений особого риска.

Для первой категории будет оказываться помощь по вопросам предоставления мер социальной поддержки, оформления временного убежища, признания статуса беженца или получения гражданства РФ. Эта инициатива приводит региональные нормы в соответствие с федеральным законодательством.

Ко второй категории относятся участники испытаний ядерного оружия, ликвидаторы радиационных аварий и военнослужащие-сборщики ядерных зарядов.

Инициатива была выдвинута после обращения Комитета ветеранов подразделений особого риска РФ к главе региона.

Как сообщается в официальном телеграм-канале краевого парламента, первое чтение законопроекта запланировано на пленарном заседании в августе.

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