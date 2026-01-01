Жители Пермского края могут накопить на квартиру менее чем за 4 года С таким показателем субъект занимает 14 место среди регионов страны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Пермского края смогут накопить на квартиру за 3,9 года. Это следует из данных исследования РИА Новости.





Уточняется, что речь идёт о квартире площадью 60 кв. м, средняя стоимость которой оценивается в 5,4 млн руб. При этом год назад прикамцам требовалось меньше времени, чтобы приобрести такое жилье, — 3,6 года.





Данный индикатор представляет собой расчетный срок в годах, за который семья с одним ребенком сможет накопить на приобретение квартиры площадью 60 кв. м без привлечения кредитных средств. Оценка опирается на стоимость жилья в мае 2026 года. Ежемесячный объем накоплений рассчитывается как свободный остаток от медианной заработной платы в регионе с 1 апреля 2025 года по 1 марта 2026 года после вычета прожиточного минимума на взрослого и ребенка. В качестве стартового капитала учитываются банковские депозиты семьи, имеющиеся на 1 мая 2026 года.





К маю 2026 года доступность жилья для семей с одним ребенком ухудшилась в большинстве субъектов России. По сравнению с прошлым годом расчетный срок накопления на 60-метровую квартиру увеличился в 75 регионах, сократился лишь в пяти, а еще в пяти остался на прежнем уровне.

Лидерами рейтинга, как и в предыдущем году, остаются северные и дальневосточные субъекты. На первых позициях находятся Мурманская область, Ханты-Мансийский АО, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область и Чукотский АО. Здесь семьи с одним ребенком теоретически могут накопить на 60-метровую квартиру менее чем за три года.

В десятку аутсайдеров попали регионы, где на покупку аналогичной квартиры потребуется откладывать деньги более девяти лет. Худший показатель зафиксирован в Крыму: местным семьям с одним ребенком потребуется не менее 13,5 года, чтобы сформировать необходимую сумму на банковском депозите, направляя туда все свободные средства сверх прожиточного минимума. В Севастополе этот срок составляет 13,1 года, а в Дагестане — 12,1 года.

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