В июне в Прикамье 627 юрлиц и ИП начали предпринимательскую деятельность В 80% случаев она касалась розничной торговли Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне 2026 года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю зарегистрировало 627 уведомлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о начале различных видов предпринимательской деятельности. Треть всех уведомлений (35%) была подана индивидуальными предпринимателями.

Наибольшее количество уведомлений поступило из Перми (264), далее следуют муниципальный округ «Город Березники» (52) и Пермский район (39).

В структуре предпринимательской деятельности преобладают следующие виды:

— розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных и неспециализированных магазинах, а также в нестационарных торговых объектах и на рынках, включая косметические товары, и оптовая торговля — 80%;

— услуги общественного питания — 16%;

— парикмахерские и салоны красоты — 1,4%.

На туристическую деятельности приходилось всего 0,5%; на услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств — 0,3%, на производство вязаных и трикотажных изделий, переработку и консервирование фруктов и овощей — 0,15%.

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