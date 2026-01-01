В Пермском крае участникам СВО упростят устройство на муниципальную службу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил законопроект, направленный на упрощение условий трудоустройства участников специальной военной операции в муниципальные органы власти. Эта инициатива соответствует поручениям президента России Владимира Путина, данным на встрече с главами муниципалитетов в мае 2025 года.

Согласно предложенному законопроекту, правительство региона совместно с муниципальными властями должно обеспечить участникам спецоперации доступ к муниципальным должностям, смягчив требования к квалификации, стажу и образованию. В частности, для должностей высшей и главной групп будет достаточно высшего образования.

Также законопроект предусматривает изменения в требованиях к стажу: для должностей высшей группы необходим стаж муниципальной службы не менее трёх лет или стаж работы по специальности и направлению подготовки, а для должностей главной группы — не менее двух лет муниципальной службы или стаж работы по специальности и направлению подготовки.

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании в августе.

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