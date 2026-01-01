Скончалась главный редактор «Куединской газеты»
Прощание состоится 14 июля
Скончалась главный редактор «Куединской газеты» Наталья Ермакова. Об этом сообщается в социальных сетях СМИ.
«Сегодня для нас большая утрата, всем нам тяжело и больно, что мы потеряли главного человека своей семьи, не просто творческого руководителя, а человека с которым много лет пришлось работать и творить, строить планы на будущее и писать материалы о родной куединской земле. Для всех нас она была примером высокой интеллектуальности, интереса к своему делу», — сообщили в редакции издания.
Коллектив отметил, что за 50 лет творческой деятельности Наталья Ермакова имела множество дипломов, благодарственных писем, почетных грамот. Она являлась членом президиума районного совета ветеранов войны и труда, возглавляла общественный совет при МВД Куединской полиции.
В редакции выразили соболезнования родным и близким.
Прощание состоится 14 июля в Перми в ритуальном зале по ул. Ново-Гайвинской, 71.
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