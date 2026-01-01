Пермячка завоевала шестую медаль на Первенстве Европы по плаванию Поделиться Твитнуть

Фото: министерство физической культуры и спорта Пермского края

Спортсменка из Перми Кира Манохина завоевала шестую медаль на Первенстве Европы по плаванию. В эстафете 4х100 метров комплексным плаванием российская команда установила рекорд соревнований, благодаря усилиям Киры на последнем этапе.

Кроме того, пермячка заняла второе место на дистанции 100 метров вольным стилем, уступив победительнице лишь в последнем касании. В предварительном заплыве она побила свой же юношеский рекорд России.

В составе смешанной эстафетной команды 4х100 метров комплексным плаванием Манохина завоевала бронзу.

Также она стала бронзовым призёром на дистанции 50 метров вольным стилем.

В смешанном квартете российская команда установила новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты 23,96 секунды. Предыдущее достижение (3:24,29) принадлежало австралийцам и было установлено в 2023 году.

В женской эстафете 4х100 метров вольным стилем Кира заняла третье место.

Как напомнили в минспорта региона, тренируется спортсменка в СК «Олимпия-Пермь» под руководством Андрея Орехова.

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