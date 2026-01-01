В Прикамье прокуратура принудила компанию погасить долги по зарплате в 2,5 млн рублей Среди пострадавших оказались 45 работников предприятия в Березниках Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Березниках прокуратура добилась выплаты задолженности перед сотрудниками коммерческой фирмы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, компания задолжала своим работникам более 2,5 млн руб.

Проблему выявили во время проверки соблюдения трудового законодательства: без денег остались 45 человек.

Как уточнили «Новому компаньону» в надзорном ведомстве, в должниках оказалось ООО «Гидромеханизация».

Чтобы вернуть работникам заработанное, директора оштрафовали за нарушение Трудового кодекса. Также руководителю выдали официальное представление с требованием устранить нарушения и подали на работодателя в суд для принудительного взыскания не только самих зарплат, но и компенсаций за задержку — иски были полностью удовлетворены.

После вмешательства ведомства вся сумма была выплачена сотрудникам.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.