В пермском аэропорту массово задерживаются и отменяются рейсы Пассажиры застряли из-за ограничений в Москве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аэропорт Большое Савино столкнулся с масштабными сбоями в расписании. В ночь на 13 июля были отменены, перенесены или задержаны несколько десятков вылетов по направлениям Москва, Санкт-Петербург и Анталья.

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта отменены рейсы из Москвы (на 04:30), из Санкт-Петербурга (на 05:05) и ещё один московский рейс (изначально планировавшийся на 00:45). Также не состоялись вылеты из Перми в Москву в 05:15, 06:25 и в Санкт-Петербург в 05:40.

Кроме того, были задержаны три рейса из Москвы — они отложены от 9 до 13 часов. Их отправление перенесли на 12:30, 16:00 и вечернее время. Задержан также прилёт борта из Антальи (с 17:15 на 18:45).

Из Перми перенесли два утренних рейса в столицу — их отправление сдвинуты на вторую половину дня, на 13:35 и 17:10 соответственно.

Причиной транспортного коллапса стали временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, которые ранее ввела Росавиация в аэропортах Московского авиационного узла для обеспечения безопасности полетов. По данным ведомства, к утру воскресенья все ограничения уже сняты.

Всё это произошло на фоне массированной атаки беспилотников на Московскую область в ночь на 13 июля. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, силами ПВО было уничтожено более 350 дронов. Большая часть целей была ликвидирована на дальних подступах, однако около 50 аппаратов удалось сбить непосредственно на подлёте к Москве.

О каких-либо ограничениях в работе петербургского аэропорта Пулково не сообщалось.

Представители пермского аэропорта ситуацию официально не комментировали.

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