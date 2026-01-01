В прикамском селе сошёл грязевой сель Уровень воды в реках Лысьвенского округа продолжает снижаться Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Лысьвенского округа

В с. Кын Лысьвенского округа Прикамья продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей от дождевого паводка. По данным местных властей, к утру 13 июля в населённом пункте удалось восстановить электроснабжение и сотовую связь.

Как сообщил в своих соцсетях глава Лысьвенского округа Александр Пермяков, спасатели местного управления по делам ГО и ЧС произвели подомовой обход, жалоб и заявок от населения не поступало. На левую сторону села, отрезанную от основной части населённого пункта, переправлен фельдшер для оказания первой помощи. В селе продолжают работать экстренные службы.

Кроме того, из-за нарушения санитарно-эпидемиологической обстановки была проведена вакцинация от гепатита А жителей левого берега р. Кыновка. В Лысьву эвакуирован лежачий больной. Не прекращаются поиски девушки, пропавшей без вести несколько суток назад.

Продолжаются работы по восстановлению дорог: техника выравнивает дорожное покрытие в селе и между населёнными пунктами. Так, за прошедшую ночь в с. Кын удалось восстановить электроснабжение и возвести дамбу через р. Сухая.

Все туристы, чей сплавной маршрут завершался в селе, переправлены домой. При этом, как следует из оперативной информации спасателей, вниз по Чусовой продолжают сплав пять зарегистрированных команд.

По данным местных спасателей, уровень воды в малых реках продолжает снижаться, однако в Чусовой за прошедшие сутки он вырос на 12 см.

По данным жителей с. Кын, к разрушительным последствиям привёл не только дождевой паводок, но и грязевой сель: с вершин гор у населённого пункта сошла почва, пропитанная дождями и водой местных водоёмов.

Как подчеркнул Александр Пермяков, в ближайшее время будет оценён ущерб для жителей и экономики округа. Он также рекомендовал воздержаться от сплавов и туристических поездок в с. Кын и по Чусовой в связи с неблагоприятными погодными условиями и сложной гидрологической обстановкой.

Напомним, ранее из берегов вышли р. Кын, Москалёвка, Каменка и Бобылёвка. Паводок повредил три моста и дорогу, ведущую в село.

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