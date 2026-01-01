С начала года в водоёмах Пермского края погибли 22 человека
В купальный сезон уже утонули 11 жителей региона
В Пермском крае в 2026 году возросло количество происшествий на воде, связанных с гибелью людей. По оперативной информации, с начала года на территории региона зафиксировано 35 инцидентов, в результате которых погибло 22 человека, включая двух детей. Спасательные службы смогли вытащить из воды 21 человека, из них восемь детей.
С начала купального сезона на водоёмах края произошло 17 несчастных случаев, в которых погибло 11 человек, включая одного ребенка. Спасатели успели спасти семерых человек, двое из которых были детьми.
МЧС России предупреждает о необходимости соблюдать правила безопасности на воде:
— Не купайтесь в местах, не оборудованных для этого.
— Не заходите в воду в состоянии усталости или перегрева.
— Всегда надевайте спасательный жилет.
— Не оставляйте детей без присмотра у воды.
— Если вы заметили детей у водоема без взрослых, предупредите их об опасности и при необходимости позвоните по номеру 112.
Если человек тонет:
— Немедленно громко зовите на помощь: «Человек тонет!»
— Попросите кого-нибудь вызвать спасателей и «скорую помощь».
— Бросьте тонущему спасательный круг или длинную веревку с узлом на конце.
— Если вы хорошо плаваете, снимите одежду и обувь, доберитесь до тонущего вплавь. Поговорите с ним. Если он отвечает адекватно, подставьте ему плечо и помогите доплыть до берега.
— Если утопающий паникует и тянет вас за собой, примените силу. Если не можете освободиться от захвата, сделайте глубокий вдох и нырните под воду вместе с ним. Он обязательно отпустит вас.
— Если утопающий без сознания, транспортируйте его до берега, удерживая за волосы.
Если тонете сами:
— Не паникуйте.
— Снимите лишнюю одежду и обувь, кричите и зовите на помощь.
— Перевернитесь на спину, раскиньте руки, расслабьтесь и сделайте несколько глубоких вдохов.
Правила оказания помощи при утоплении:
1. Переверните пострадавшего лицом вниз, опустив его голову ниже таза.
2. Очистите ротовую полость.
3. Резко надавите на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов, удалите воду из дыхательных путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса, положите пострадавшего на спину и начните реанимацию (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни переверните его лицом вниз и удалите воду из легких и желудка.
6. Вызовите «скорую помощь».
Телефон вызова экстренных служб — 112.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.