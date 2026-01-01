С начала года в водоёмах Пермского края погибли 22 человека В купальный сезон уже утонули 11 жителей региона Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае в 2026 году возросло количество происшествий на воде, связанных с гибелью людей. По оперативной информации, с начала года на территории региона зафиксировано 35 инцидентов, в результате которых погибло 22 человека, включая двух детей. Спасательные службы смогли вытащить из воды 21 человека, из них восемь детей.

С начала купального сезона на водоёмах края произошло 17 несчастных случаев, в которых погибло 11 человек, включая одного ребенка. Спасатели успели спасти семерых человек, двое из которых были детьми.

МЧС России предупреждает о необходимости соблюдать правила безопасности на воде:

— Не купайтесь в местах, не оборудованных для этого.

— Не заходите в воду в состоянии усталости или перегрева.

— Всегда надевайте спасательный жилет.

— Не оставляйте детей без присмотра у воды.

— Если вы заметили детей у водоема без взрослых, предупредите их об опасности и при необходимости позвоните по номеру 112.

Если человек тонет:

— Немедленно громко зовите на помощь: «Человек тонет!»

— Попросите кого-нибудь вызвать спасателей и «скорую помощь».

— Бросьте тонущему спасательный круг или длинную веревку с узлом на конце.

— Если вы хорошо плаваете, снимите одежду и обувь, доберитесь до тонущего вплавь. Поговорите с ним. Если он отвечает адекватно, подставьте ему плечо и помогите доплыть до берега.

— Если утопающий паникует и тянет вас за собой, примените силу. Если не можете освободиться от захвата, сделайте глубокий вдох и нырните под воду вместе с ним. Он обязательно отпустит вас.

— Если утопающий без сознания, транспортируйте его до берега, удерживая за волосы.

Если тонете сами:

— Не паникуйте.

— Снимите лишнюю одежду и обувь, кричите и зовите на помощь.

— Перевернитесь на спину, раскиньте руки, расслабьтесь и сделайте несколько глубоких вдохов.

Правила оказания помощи при утоплении:

1. Переверните пострадавшего лицом вниз, опустив его голову ниже таза.

2. Очистите ротовую полость.

3. Резко надавите на корень языка.

4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов, удалите воду из дыхательных путей и желудка.

5. Если нет рвотных движений и пульса, положите пострадавшего на спину и начните реанимацию (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни переверните его лицом вниз и удалите воду из легких и желудка.

6. Вызовите «скорую помощь».

Телефон вызова экстренных служб — 112.

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