Более 4,5 тысячи жителей Прикамья получили пенсионные накопления единовременно Статистику с начала 2026 года предоставили в СФР Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2026 года в Пермском крае Отделение СФР назначило единоразовую выплату накопительной пенсии более 4500 пермякам (за весь 2025 год — 9200 жителям), сообщили в соцфонде.

В СФР напомнили, что жители Пермского края могут подать заявление на получение пенсионных накоплений по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также это возможно при оформлении досрочной пенсии. При наличии права на досрочный выход на пенсию можно обратиться за выплатой раньше, если накоплено не менее 30 пенсионных коэффициентов и стаж составляет не менее 15 лет.

Размер накопительной пенсии не должен превышать 10% от общероссийского прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году этот показатель составляет 16 288 руб. Если расчётный размер меньше, то вся сумма выплачивается единовременно. Если же расчётный размер превышает этот порог, то выплаты осуществляются ежемесячно в виде накопительной пенсии. Например, если на накопительном счёте 400 тыс. руб., то сумму делят на 270 месяцев (ожидаемый период выплаты), что составляет 1481,81 руб. Это меньше 10% (1628,8 руб.), поэтому будет произведена единовременная выплата.

Срочная выплата доступна для граждан, которые самостоятельно формировали накопительную пенсию или использовали средства материнского капитала для её формирования. Её оформляет региональное Отделение СФР, при этом гражданин сам выбирает срок выплаты, но он не может быть менее 10 лет.

Важно помнить, что выплата носит заявительный характер и назначается только после обращения гражданина. Заявление можно подать через портал Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в многофункциональном центре.

Если пенсионные накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, заявление подаётся непосредственно в этот фонд.

После принятия решения о выплате средства перечисляются в течение двух месяцев. Этот срок необходим для всех необходимых процедур, включая отзыв накоплений из управляющей компании, где они инвестировались.

Пенсионные накопления также подлежат правопреемству. Если человек умирает, не успев оформить выплату, его средства передаются правопреемникам: либо тем, кого он указал в заявлении, либо наследникам по закону в порядке очерёдности. Правопреемники получают всю сумму накоплений. Если выплата была оформлена, невыплаченный остаток средств гарантирован только в случае срочной пенсионной выплаты.

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