В Пермском крае резко вырос спрос на работников транспорта, логистики и торговли Поделиться Твитнуть

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В течение июня 2026 года работодатели Пермского края стали на 10% чаще искать сотрудников в нескольких профессиональных областях. Наибольший рост спроса наблюдался в сфере транспорта и логистики, а также в розничной торговле, сообщает hh.ru.

В июне пермские предприятия открыли 2,2 тыс. вакансий в области транспорта, логистики и перевозок, что на 26% больше по сравнению с предыдущим месяцем. На втором месте по активности работодателей оказалась розничная торговля с приростом на 25%, до 2,1 тыс. вакансий. На третьем месте — рабочий персонал, где спрос вырос на 20%, до 4,7 тыс. вакансий.

В десятку самых востребованных профессий также вошли высший и средний менеджмент (+19%), сельское хозяйство (+16%), наука и образование (+13%), строительство и недвижимость (+12%, до 3,5 тыс. вакансий), домашний и обслуживающий персонал (+12%, до 1,5 тыс. вакансий), добыча сырья (+11%), продажи и обслуживание клиентов (+10%, до 2,8 тыс. вакансий).

«Вопреки сезону отпусков, работодатели не снижают активность в найме сотрудников. Рост числа вакансий происходит на фоне одинакового количества рабочих дней в мае и июне. Многие компании формируют кадровый резерв заранее, чтобы избежать дефицита работников во второй половине года. В Пермском крае особенно заметен рост спроса в сферах транспорта и логистики, розничной торговли, а также среди рабочего персонала. Увеличение потребности в кадрах в этих отраслях может быть связано с необходимостью выполнения текущих задач и обеспечения стабильной работы в летний период», — отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

По данным hh.ru, самые высокие зарплаты среди профессий с наибольшим ростом спроса предлагают работникам в строительстве и недвижимости — 116,6 тыс. руб. Специалистам в сельском хозяйстве работодатели готовы платить в среднем 116,2 тыс. руб., работникам добывающей промышленности — 112,9 тыс.и руб., транспорта, логистики и перевозок — 109 тыс. руб.

Для рабочего персонала средняя зарплата составляет 101,2 тыс. руб., для высшего и среднего менеджмента — 99,7 тыс. руб., для домашнего и обслуживающего персонала — 76,2 тыс. руб., для работников сферы продаж и обслуживания клиентов — 63,7 тыс. руб., для розничной торговли — 52,1 тыс.руб., для науки и образования — 50,1 тыс. руб.

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