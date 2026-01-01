Из-за чемпионата мира спрос на детских футбольных тренеров в Прикамье подскочил на 57% Поделиться Твитнуть

Футбольная школа "Чемпион" Пермь vk.com/footkids

С началом плей-офф чемпионата мира по футболу интерес к игре заметно возрос. В результате, спрос на услуги футбольных тренеров в Пермском крае резко увеличился, выяснили аналитики «Авито Услуги», сравнивая показатели июня 2026 года с тем же периодом 2025 года.

Особенно заметен рост интереса среди детей: за год в Пермском крае число обращений к тренерам и запросов на занятия в футбольных секциях выросло на 57%. Родители всё чаще видят в футболе не только способ активного отдыха, но и возможность для ребёнка развивать дисциплину, умение работать в команде и физическую форму.

Средняя цена индивидуальной тренировки с футбольным тренером составляет 2,5 тыс. руб. Аренда стандартного футбольного поля обходится примерно в 5-10 тыс. руб. в час, а мини-футбольная площадка стоит около 2 тыс. руб.

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