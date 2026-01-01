В Прикамье залоговые кредиторы не смогли отсудить у ФРТ 31,4 млн рублей Предметом спора стало незавершённое строительство жилого комплекса «Т-Сити» в Кондратово Поделиться Твитнуть

фото из конкурсной документации

Выводы Арбитражного суда Пермского края по заявленным требованиям к публично-правовой компании «Фонд развития территорий» об отказе залоговым кредиторам в выплате компенсации поддержаны Семнадцатым арбитражным апелляционным судом, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Его постановлением определение арбитража от 24 февраля 2026 года по делу о признании застройщика ООО «Т-СитиСтрой» несостоятельным (банкротом) оставлено без изменения. Судом не установлено оснований для дополнительной выплаты залоговой компенсации в размере 31 430 631,96 руб.

Суды пришли к выводу, что нельзя допустить ситуацию, когда залоговый кредитор получает компенсацию от фонда и одновременно претендует на удовлетворение того же требования в общей процедуре банкротства застройщика. Закон устанавливает предел: совокупное удовлетворение (и от фонда, и из конкурсной массы) не должно превышать сумму основной задолженности и причитающихся процентов по обеспеченному залогом обязательству. Суды установили, что в данном случае этот баланс уже соблюден, и дополнительная выплата привела бы к неосновательному обогащению кредитора.

Напомним, ООО «Т-СитиСтрой» не смогло завершить строительство жилого комплекса «Т-Сити». Он планировался в д. Кондратово (Пермский МО) на ул. Тепличной.

По проекту компания собиралась возвести четыре жилых дома. В разрешительной документации были заложены следующие показатели: общая площадь — 37,4 тыс. кв. м, жилая — 21 тыс. кв. м, ещё около 2,6 тыс. кв. м отводилось под коммерческие помещения. Площадь самого земельного участка под стройкой составляла 3,2 га.

К моменту банкротства застройщика в 2019 году строительство не было закончено — объект остался в стадии незавершённого строительства. При этом часть квартир уже продали: заключили около 50 договоров долевого участия.

В дальнейшем права застройщика на этот земельный участок с объектом незавершённого строительства перешли к Фонду развития территорий. Позже Фонд выставлял этот актив на торги.

Единственным учредителем пермского ООО «Т-СитиСтрой» с 29 сентября 2017 года являлся Валерий Виноградов (100% доли). По данным на июль 2026 года, компания находится в стадии банкротства. Арбитражный суд признал её несостоятельной ещё в июне 2019-го, с этого момента идёт процедура ликвидации, открыто конкурсное производство. С апреля 2021 года управлением занимается конкурсный управляющий Иван Гулак.

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