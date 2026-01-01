В МЧС предупредили о сильных ливнях в 37 территориях Пермского края Дожди пройдут 12 июля Поделиться Твитнуть

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В ГУ МЧС России по Пермскому краю выпустили экстренное предупреждение на 12 июля. В течение дня на территории 37 муниципальных образований Прикамья ожидается интенсивный дождь и сильный ливень.

Из-за неблагоприятных погодных условий возможны сбои в работе систем жилищно-коммунального хозяйства, образование пробок и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю настоятельно рекомендует держаться подальше от линий электропередачи; при перебоях в электроснабжении обесточить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности; водителям соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров, учитывая состояние дорожного покрытия.

Во время сильных ливней и интенсивных дождей не стоит выходить на улицу, нужно искать укрытие в помещении, отключить электроприборы и закрыть окна. Находясь на улице, нельзя прятаться под высокими деревьями.

В случае угрозы жизни или здоровью, жителям нужно звонить в службу спасения: с городских телефонов — «01», с мобильных — «101». Единый номер экстренных служб — «112». Он доступен круглосуточно и бесплатно с любого устройства связи, включая мобильные, стационарные и спутниковые телефоны. Звонок возможен из любой точки Пермского края при наличии связи. Если вы собираетесь в труднодоступные районы, возьмите с собой спутниковый телефон и используйте набор через «+112».

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