«Амкар-Пермь» одержал уверенную победу в последней контрольной игре Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Пермский футбольный клуб «Амкар» провёл заключительный контрольный матч летних сборов. Соперником стал любительский клуб «Ильпар». «Амкар» выиграл с разгромным счётом 6:1.

В матче отметились голами Кирилл Сараев, Дмитрий Усов (трижды), Влад Игнатенко и Никита Голдобин. «Ильпар» смог отыграть один мяч на последних минутах игры.

Уже через шесть дней «Амкар» начнёт осенний этап в группе «Серебро». В Омске 18 июля пермяки встречаются с «Иртышом».

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