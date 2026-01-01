Жительницу Перми арестовали за распространение детской порнографии Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми 25-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного следователем следственного отдела по Кировскому району. Она обвиняется по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ — распространение порнографических материалов с участием детей до 14 лет через информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет. Об этом сообщили в следкоме региона.

Противоправная деятельность женщины была выявлена в процессе мониторинга интернета. Сотрудники Следственного комитета России, регионального управления МВД и полиции Перми провели совместную операцию, в ходе которой подозреваемая была установлена и задержана.

По месту жительства женщины был проведён обыск. Были изъяты средства связи, электронные носители и другие предметы, имеющие значение для следствия. Дети, ставшие жертвами преступления, были изъяты из семьи и помещены в медицинское учреждение.

Суд, по ходатайству следствия, избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведется проверка на причастность других лиц к этому преступлению, а также устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

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