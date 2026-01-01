Пермский краевой суд защитил право на свободу выражения мнений Поделиться Твитнуть

фото: freepik

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Пермский краевой суд защитил право на свободу выражения мнений в резонансном деле о публикации в соцсетях, об этом пишет газета «Боевой путь».

Бывший директор Александровской спортивной школы подал в суд на местного жителя, который разместил ВКонтакте пост с критикой его работы. Конфликт возник после спортивных соревнований, состоявшихся 23 ноября 2024 года. На следующий день автор поста опубликовал сообщение, в котором описывал поведение директора во время мероприятия. В тексте содержались утверждения о том, что директор использовал ненормативную лексику в присутствии детей, и вообще, громко разговаривал.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, признав опубликованные сведения порочащими честь и достоинство директора. Однако краевой суд пришёл к выводу, что информация в посте представляет собой «субъективное мнение автора, основанное на его восприятии ситуации».

Суд подчеркнул, что свобода выражения мнений не должна нарушать права других людей, но критика, не содержащая прямых оскорблений и унижений, не может служить основанием для привлечения к ответственности.

Краевой суд отменил решение первой инстанции и отказал в удовлетворении иска, отметив, что разные свидетели могли по-разному воспринимать произошедшее, что не является основанием для признания публикации недостоверной.

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