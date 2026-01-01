В Прикамье увеличилось количество уголовных дел против личности Появились новые дела о реабилитации нацизма и разглашении гостайны Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде на заседании президиума под руководством председателя суда Александра Суханкина обсудили результаты работы за первое полугодие 2026 года.

Мария Торжевская, заместитель председателя, рассказала о деятельности гражданской коллегии. Она отметила влияние поправок в Гражданский процессуальный кодекс РФ, вступивших в силу в этом году. Эти изменения привели к увеличению нагрузки на судей из-за нового порядка апелляционного и кассационного обжалования гражданских дел и судебных актов мировых судей. Для снижения нагрузки Мария Торжевская предложила оптимизировать организационные моменты, разработать шаблоны процессуальных документов и внедрить цифровые инструменты. Она подчеркнула важность методологической, учебной, аналитической и профилактической работы, включая проведение веб-совещаний, семинаров, обобщений и справок для повышения эффективности и совершенствования правоприменительной практики.

Оксана Кориновская, заместитель председателя административной коллегии, представила итоги её работы. В первом полугодии преобладали споры о законности нормативных актов исполнительных органов в первой инстанции, а апелляционная инстанция рассматривала жалобы на государственные органы, органы местного самоуправления и должностных лиц. Оксана Кориновская отметила увеличение нагрузки из-за роста числа жалоб на постановления мировых судей по делам об административных правонарушениях. Несмотря на это, коллегия успешно соблюдает процессуальные сроки. Во втором полугодии ожидается напряженная работа из-за масштабной избирательной кампании.

Елена Долгих, председатель коллегии по уголовным делам, сообщила о совершенствовании работы первой и апелляционной инстанций для обеспечения единства правоприменения и стабильности судебных решений. Она отметила рост числа дел о преступлениях против личности, появление новых категорий дел, связанных с реабилитацией нацизма и разглашением государственной тайны, а также увеличение количества многотомных дел.

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