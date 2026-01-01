Пермячка обновила юношеский рекорд России на стометровке вольным стилем Поделиться Твитнуть

Фото: министерство физической культуры и спорта Пермского края

Кира Манохина обновила свой юношеский рекорд России на дистанции 100 метров вольным стилем. В предварительном заплыве первенства Европы она показала результат 54,07.

Кроме того, наша спортсменка завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафетной команды 4х100 метров в комплексном плавании. В предварительном заплыве квартет представлял пермяк Кирилл Панцырев, а в финале — Кира Манохина. Оба тренируются в СК «Олимпия-Пермь» под руководством тренера Андрея Орехова.

Ранее Кира Манохина заняла третье место на дистанции 50 метров вольным стилем и установила новый мировой рекорд в составе смешанного квартета на эстафете 4х100 метров. Россияне преодолели дистанцию за 3 минуты 23,96 секунды. Предыдущее достижение австралийцев (3.24,29) было установлено в 2023 году. Также в женской эстафете 4х100 метров вольным стилем Кира Манохина заняла третье место.

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