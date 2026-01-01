Пермский край лидирует по числу трудоустроенных на практику студентов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2026 году через платформу «Работа в России» было заключено около 44,5 тыс. договоров о производственной практике. На практику было направлено свыше 35 тыс. студентов.

Как сообщили в Госинспекция труда по Пермском краю, наибольшее количество студентов было трудоустроено в Прикамье. Так в числе лидеров Кемеровская область, Краснодарский край, Самарская область и Удмуртская Республика.

Среди образовательных организаций, заключивших наибольшее число договоров, выделяются Кузбасский медицинский колледж, Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики и Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина.

С момента запуска сервиса к нему присоединились более 8,7 тыс. работодателей и 1,3 тыс. образовательных организаций. В общей сложности на практику было направлено свыше 107 тыс. студентов.









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