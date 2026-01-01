В Перми проверили 3,5 тысячи тонн перевозимой по железной дороге животноводческой продукции Поделиться Твитнуть

РЖД

С начала 2026 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю осуществило досмотр 335 партий животноводческой продукции общим весом 3847,34 тонны на территории Прикамья. В ходе проверок, проводившихся в рамках внутрироссийских железнодорожных перевозок, были исследованы корма для животных и сухая молочная сыворотка.

Из Белгородской, Амурской, Московской областей и Алтайского края на территорию Пермского края поступило 31 партия кормов и кормовых добавок общим весом 660,38 тонны.

В свою очередь, из Пермского края в Костромскую область и Республику Коми было отправлено 21 партия комбикорма весом 1136,14 тонны, а в Брянскую область — 283 партии сухой молочной сыворотки общим весом 2050,81 тонны.

Во время досмотра перевозимых партий сотрудники Россельхознадзора не обнаружили нарушений правил транспортировки грузов железнодорожным транспортом.

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