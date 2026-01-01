Пермский «Амкар» подписал контракты с пятью футболистами Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В ФК «Амкар Пермь» сообщили о подписании контрактов сразу с пятью игроками.

Так, в «Амкар» перешёл центральный защитник Кирилл Сараев, 29-летний уроженец Сызрани. Футболист воспитан в системе московского ЦСКА, где играл в Юношеской лиге чемпионов УЕФА. Карьеру в профессиональном футболе начал в 2016 году в клубе «Динамо» (Киров). Затем выступал за молодёжные команды «Анжи», «Сызрань-2003», «Текстильщик» (Иваново), ФК «Рязань» и ФК «Челябинск». Последние два с половиной года играл за омский «Иртыш» во Второй лиге А, где провёл 83 матча и забил 4 гола. Футболист будет выступать под номером 15.

Присоединяется к ФК «Амкар Пермь» 21-летний нападающий Дмитрий Усов .Он родился в Магнитогорске. Воспитан в футбольной школе родного города. Позже перешёл в систему «Оренбурга», где играл за молодёжную и вторую команды. Зимой 2025 года был отдан в аренду в кировское «Динамо», где дебютировал в соревнованиях «Серебро» и «Золото». Последние полгода также на правах аренды выступал за ивановский «Текстильщик», помогая команде выйти в Первую лигу. В «Амкаре» Дмитрий будет играть под номером 10.

Ещё один новичок -23-летний защитник Дмитрий Кумсаров из Краснодара. Он воспитанник футбольной академии «Ростова». Ранее играл во Второй лиге за клубы «Красава», «СКА-Хабаровск-2» и тамбовский «Спартак». Последний сезон провёл в курском «Авангарде», где провёл 26 матчей и забил один гол. Кумсаров будет выступать под номером 78.

28-летний полузащитник Владислав Игнатенко родился 2 января 1998 года в Кировске (Луганская область). Имеет опыт выступлений в Первой лиге за ярославский «Шинник» и челнинский «КАМАЗ», а также во Второй лиге за «Локомотив-Казанку», «Носту» (Новотроицк) и курский «Авангард». В составе «Авангарда» провёл большую часть своей карьеры, сыграв 103 матча, забив 22 гола и отдав 23 результативные передачи. С августа 2025 года был капитаном команды. За «Амкар» будет играть под номером 11.

В ФК «Амкар Пермь» возвращается Кирилл Бурыкин. Кирилл родился 6 августа 1998 года в Старом Осколе. Воспитанник академии московского «Динамо». С июня 2023 по декабрь 2024 года выступал за «Амкар», где провёл 47 матчей, забив 2 гола и отдав 7 голевых передач. Последние полгода играл за кировское «Динамо», где принял участие в 17 матчах, забив 4 гола и отдав 2 результативные передачи. Кирилл вернётся в команду под номером 31.

А вот Александр Долгов покидает ФК «Амкар Пермь», контракт с ним расторгнут. Александр присоединился к команде в феврале 2026 года. За это время провёл 16 матчей, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

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