В ночь на 12 июля в Пермском крае снова прошли сильные ливни Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Новые сильные ливни в Пермском крае прошли ночью 12 июля. Так, в Оханске за 12 часов выпало 51 мм осадков, что составляет почти две трети месячной нормы. В Лысьве уже утром зафиксировано 25 мм осадков.

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, оба события связаны с небольшими, но малоподвижными облачными ячейками, которые плохо различимы на спутниковых снимках, хотя в районе Оханска были отмечены грозовые разряды.

В течение воскресенья сильные дожди могут повториться.

Аналогичная ситуация ожидается в понедельник и во вторник, по прогнозам к ливням стоит готовится жителям центральных и южных частей края.

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