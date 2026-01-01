Пермякам потребуется годовой доход для сбора первого взноса на жильё В прошлом году жителям краевой столицы для этого требовалось 11 зарплат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермякам, планирующим приобрести однокомнатную квартиру на вторичном рынке в ипотеку, теперь необходимо откладывать всю среднюю зарплату на протяжении целого года. Согласно расчётам аналитиков «Циан», которые приводит портал «Движение.ру», для формирования минимального первоначального платежа в размере 20% от стоимости недвижимости жителям краевого центра требуется сумма, эквивалентная 12 ежемесячным окладам.

За последний год финансовая нагрузка на покупателей жилья в регионе немного снизилась: если в прошлом году целевой показатель составлял 11 зарплат, то текущий результат (12) оказался лучше антирекорда 2024 года, когда копить приходилось тринадцать месяцев. При этом Пермь остается в более выигрышном положении по сравнению с курортными и столичными агломерациями.

Абсолютным антилидером рейтинга признан Сочи, где будущим заемщикам нужно накопить средства за 29 месяцев непрерывной работы. В Санкт-Петербурге этот срок составляет 20 зарплат, в Москве — 19, а в Казани — 18.

Соседи Перми по Приволжскому федеральному округу также тратят больше времени на накопления: жителям Нижнего Новгорода, Калининграда и Чебоксар требуется по 16 выплат, тогда как в Челябинске порог входа остался на уровне 11 зарплат, а в Иркутске — 14.

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