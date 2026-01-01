Пермский электротягач доставил ракету «Союз-5» на Байконуре Разработкой и изготовлением машины занималась инжиниринговая компания «Механика» Поделиться Твитнуть

Фото: правительство Пермского края / permkrai.ru

Инновационный электрический тягач пермского производства был использован для доставки ракеты-носителя «Союз-5» на стартовую площадку космодрома «Байконур». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Пермского края.

Разработкой и изготовлением машины занималась инжиниринговая компания «Механика» со штаб-квартирой в столице Прикамья по заказу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (АО «ЦЭНКИ»), входящего в госкорпорацию «Роскосмос». Техника применялась для транспортировки составов массой до 500 тонн от монтажно-испытательного корпуса к стартовому комплексу ракетного проекта «Байтерек».

В устройстве реализован ряд технических решений. В частности, нулевой уровень выбросов в зоне подготовки пуска. Кроме того, бесшумная работа, обеспечивавшая комфорт персонала и сохранность чувствительного оборудования и мгновенная готовность к движению без предварительного прогрева двигателя. Ещё одним решением стало точное позиционирование за счет плавного регулирования тягового электропривода.

Машина стала результатом межрегиональной промышленной кооперации. Комплект электрооборудования для тягача создал челябинский научно-технический центр «Приводная техника». В компании отметили, что создание принципиально новой для российской космической инфраструктуры техники подтверждает высокий уровень компетенций отечественных предприятий.

Транспортировка прошла в рамках первого этапа летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса «Байтерек». Это первый совместный проект Казахстана и России на базе «Байконура», направленный на технологическую модернизацию отрасли. Стартовавшая ракета-носитель «Союз-5» имеет массу 535 тонн при длине почти 62 м.

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