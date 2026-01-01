За первые недели приёмной кампании Пермский Политех принял более 25 тысяч заявлений Документы на поступление подали более 6 тысяч человек из России и зарубежных стран Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Приёмная кампания в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) демонстрирует рекордную активность. Всего за первые 20 дней работы приемной комиссии в вуз поступило свыше 25,6 тыс. заявлений от абитуриентов. При этом документы подали более 6000 человек из разных уголков страны и зарубежья, что подтверждает высокий статус университета как ведущего инженерного центра России.

Интерес к учебе в Перми проявили жители всей территории страны — от Владивостока до Калининграда. Кроме того, среди подавших документы есть граждане из Китая, Туркменистана, Того, Казахстана и Таджикистана.

Самыми популярными традиционно остаются IT-направления, а также программы в области машиностроения, строительства, энергетики, нефтегазового дела и проектирования авиационных двигателей. На эти специальности приходится более 65% от общего числа поданных заявлений.

Растет спрос и на инновационные образовательные продукты этого года. Более 1000 заявлений уже подано на новые программы «Промышленный инжиниринг», «Цифровые технологии в биомедицине» и «Искусственный интеллект». Также университет отмечает рост заявок на целевое обучение — их число превысило 360, увеличившись на 25%. Ключевыми работодателями-партнерами выступают флагманы промышленности, такие как АО «ОДК-Авиадвигатель» и АО «Протон-ПМ».

Для абитуриентов бюджетной очной формы обучения программ бакалавриата и специалитета установлены четкие сроки: подача документов по ЕГЭ продлится до 25 июля, а публикация конкурсных списков состоится 27 июля. Согласия на зачисление принимаются до 5 августа, а окончательные списки студентов появятся 7 августа. Для тех, кто планирует учиться платно, крайний срок подачи заявлений — 12 августа, оформление договоров завершится 25 августа.

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