Пермяки могут воспользоваться интерактивной картой наличия топлива АЗС Сервис разработали в 2ГИС Поделиться Твитнуть

Изображение: 2ГИС

Картографический сервис 2ГИС представил новый инструмент для автомобилистов — интерактивную карту наличия бензина. Запуск сервиса стал ответом на резкий рост интереса водителей к поиску горючего, который в середине июня увеличился семикратно по сравнению с прошлогодними показателями.

Информационное покрытие нового инструмента составляет более 29 тыс. автозаправочных станций России, что охватывает практически всю дорожную сеть страны. Для формирования актуальной картины разработчики объединили два независимых потока данных.

Обезличенная статистика транзакций от Сбера, выступившего технологическим партнером проекта, позволяет видеть точки, где топливо покупали совсем недавно. Также для этого есть прямые сообщения пользователей внутри экосистемы 2ГИС. Водители могут самостоятельно отмечать марку доступного горючего, текущую стоимость и длину очереди.

Сервис фиксирует аномальный спрос: абсолютный пик поисковых запросов пришелся на 3 июля, когда россияне искали заправки в 13 раз чаще обычного. Именно появление специфических вопросов о наличии горючего подтолкнуло компанию к созданию отдельного продукта.

Воспользоваться мониторингом можно двумя способами: через специальную вкладку на главном экране мобильного приложения или на выделенном веб-портале benzin.2gis.ru.

Интерактивная карта предоставляет водителям детальную информацию перед поездкой. В частности:

Марка и цена: отображение конкретных видов топлива (АИ-92, АИ-95, дизель) и их стоимости.

Ограничения доступа: фильтры позволяют сразу исключить станции, где действуют лимиты на объем одной заправки, запрещен проезд с канистрами или требуется определенная банковская карта.

Пропускная способность: оценка длины очереди в реальном времени помогает избежать длительного ожидания.

Бесшовная навигация: маршрут до выбранной колонки прокладывается автоматически прямо из карточки АЗС с учетом текущей дорожной обстановки.

«Мы создали этот инструмент, чтобы водитель мог спокойно спланировать поездку и точно знал, куда ехать за топливом, не теряя времени впустую», — прокомментировал запуск руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов. Он также отметил, что пользователи уже активно делятся данными, а обновленный функционал сделал процесс информирования еще удобнее.

В ближайшее время база данных будет расширяться за счет подключения новых источников информации. Разработчики обещают непрерывно уточнять статусы заправок, гарантируя максимальную достоверность сведений для планирования дальних маршрутов.

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