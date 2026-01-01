В Пермском крае дети спаслись из горящего дома
Инцидент произошёл в Лысьвенском округе
В п. Кормовище Лысьвенского округа произошёл серьёзный пожар. Огонь вспыхнул в жилом трехквартирном здании на ул. Трактовой, уничтожив кровлю и перекрытия строения. Происшествие случилось 9 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧ России по Пермскому краю.
В ведомстве уточнили, что ситуация развивалась стремительно: как только комнаты начали заполняться едким дымом, шестилетний мальчик смог сориентироваться в критической обстановке. Он разбудил свою 12-летнюю сестру. Девочка не растерялась — она убрала москитную сетку на оконном проёме и помогла младшему брату выбраться на улицу. Самостоятельно покинуть охваченное огнем жилище через входную дверь успел также мужчина 1983 г.р.
Несмотря на то, что все трое избежали гибели на пожаре, они были травмированы. Медработники оказали им необходимую помощь на месте происшествия.
На борьбу с открытым пламенем было брошено 15 специалистов МЧС и четыре единицы специализированной техники. Пожарным расчётам удалось локализовать возгорание на площади 126 кв. м.
По факту происшествия начата проверка. Дознаватель ведомства устанавливает причины возгорания и все обстоятельства случившегося. Специалисты рассматривают версии о неисправностях электропроводки или нарушении правил эксплуатации бытовых приборов.
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