В Пермском крае дети спаслись из горящего дома Инцидент произошёл в Лысьвенском округе Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В п. Кормовище Лысьвенского округа произошёл серьёзный пожар. Огонь вспыхнул в жилом трехквартирном здании на ул. Трактовой, уничтожив кровлю и перекрытия строения. Происшествие случилось 9 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧ России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что ситуация развивалась стремительно: как только комнаты начали заполняться едким дымом, шестилетний мальчик смог сориентироваться в критической обстановке. Он разбудил свою 12-летнюю сестру. Девочка не растерялась — она убрала москитную сетку на оконном проёме и помогла младшему брату выбраться на улицу. Самостоятельно покинуть охваченное огнем жилище через входную дверь успел также мужчина 1983 г.р.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Несмотря на то, что все трое избежали гибели на пожаре, они были травмированы. Медработники оказали им необходимую помощь на месте происшествия.

На борьбу с открытым пламенем было брошено 15 специалистов МЧС и четыре единицы специализированной техники. Пожарным расчётам удалось локализовать возгорание на площади 126 кв. м.

По факту происшествия начата проверка. Дознаватель ведомства устанавливает причины возгорания и все обстоятельства случившегося. Специалисты рассматривают версии о неисправностях электропроводки или нарушении правил эксплуатации бытовых приборов.

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