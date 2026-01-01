В Перми началось строительство общежития для студентов базового медицинского колледжа Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Перми на улице Баумана, 24 продолжается масштабное строительство современного образовательного комплекса для подготовки медицинских кадров. На единой площадке реализуются три ключевых направления: возведение нового лабораторного корпуса, строительство студенческого общежития и капитальный ремонт исторического главного здания колледжа.

Четырехэтажный лабораторный корпус уже близок к завершению внешнего облика: строители заканчивают фасадные работы. Здание получит архитектурную подсветку и станет частью гостевого маршрута по шоссе Космонавтов. Внутри идут работы по внутренней отделке и монтажу инженерных сетей.

Параллельно ведется строительство пятиэтажного общежития на 198 мест. Подрядчик уже возвел два этажа. Проект предусматривает 64 жилые комнаты различной вместимости — от двух- до четырехместных. Первый этаж адаптирован для маломобильных граждан. Для комфорта студентов предусмотрены кухни и зоны отдыха на каждом этаже, а также прачечные и административные помещения.

В главном корпусе идет капитальный ремонт: устаревшая фасадная плитка заменяется на современный керамогранит. Внутри обновляются столовая, коридоры, учебные аудитории и актовый зал.

Аналогичные проекты по строительству учебных корпусов и общежитий реализуются в Барде, Добрянке, Березниках, Губахе, Куеде и селе Снежное.





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