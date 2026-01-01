В Пермском крае выставили на торги два исторических особняка Объекты расположены в Ильинском Поделиться Твитнуть

Особняк купца Серебренникова / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края объявила о поиске инвесторов для восстановления двух знаковых зданий в рабочем посёлке Ильинский. На аукцион выставлены усадьбы XIX века: Особняк купца Серебренникова и Дом князя Голицына.

Особняк купца Серебренникова, расположенный на ул.Оборонной, 16, — подлинный памятник материальной культуры площадью 289,7 кв.м, отражающий развитие строительного искусства региона. Здание неразрывно связано с именем Ивана Евграфовича Серебренникова — местного купца первой гильдии. К объекту прилагается земельный участок площадью 2627 кв.м.

Дом князя Голицына находится на ул.Сюзева, 20. Это двухэтажное строение площадью 223,6 кв.м является эталоном жилого зодчества первой половины XIX столетия. В своё время здесь останавливался князь Василий Сергеевич Голицын. Участок при здании занимает 1414 кв.м.

Дом князя Голицына / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Начальная цена за каждый объект — 1 рубль.

Прием заявок стартует 11 июля и завершится 6 августа 2026 года. При этом приватизация памятников возможна только при одновременной долгосрочной аренде прилегающих земель.

Главная особенность сделки заключается не в стоимости кв м., а в обременениях. Согласно условиям конкурса, новый владелец обязан провести полную научную реставрацию фасадов и интерьеров в строго установленные договором сроки. Любые попытки перестроить здания или упростить работы приведут к расторжению договора без возврата средств.

Чтобы снизить финансовую нагрузку на будущих собственников, региональные власти задействуют механизмы поддержки бизнеса. Для проектов по возрождению объектов культурного наследия действует краевая программа льготного финансирования со ставкой 9%.

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