На севере Прикамья продают историческое здание бывшего диспансера Объект отдают за один рубль Поделиться Твитнуть

Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края / vk.com/nasledie_perm

В столице Коми-Пермяцкого округа продают историческое здание бывшего окружного трахоматозного диспансера. Об этом сообщили в Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Торги стартовали 10 июля. На аукцион выставлено нежилое строение площадью почти 1200 кв. м, расположенное по ул. Яковкина, 4. Стартовая стоимость лота составляет 1 руб. Потенциальный покупатель должен провести полную реставрацию здания в строго установленные сроки с соблюдением всех требований законодательства об охране памятников.

Здание имеет высокую историческую ценность не только как образец советской архитектуры середины XX века, но и благодаря личности его идейного вдохновителя. Объект неразрывно связан с именем Василия Алексеевича Коркина (1892-1979) — выдающегося врача-окулиста, заслуженного врача РСФСР и одного из главных организаторов борьбы с массовой эпидемией трахомы в регионе.

История этого места началась задолго до постройки самого корпуса: окончив ординатуру при кафедре глазных болезней Пермского университета, Коркин возглавил глазное отделение окружной больницы еще в 1926 году. После демобилизации с фронтов Великой Отечественной войны вернулся к работе, а в декабре 1952-го стал главным врачом вновь построенного противотрахоматозного диспансера и руководил им более двадцати лет. Именно по инициативе медика и при поддержке местных советских властей в период с 1946 по 1952 год было возведено это просторное лечебное учреждение на 60 коек.

В.А. Коркин создал уникальную систему просвещения: помимо лечения пациентов, он обучал врачей, фельдшеров и медсестер, привлекая к санитарной профилактике школьных учителей и общественные организации. Благодаря его усилиям удалось организовать временные стационары прямо в школах для осмотра призывников и учеников, что позволило остановить распространение опасной инфекции.

Для предпринимателей, готовых взяться за восстановление памятника, региональные власти предусмотрели финансовую поддержку.

Напомним, в Пермском крае действует программа льготного кредитования работ по сохранению объектов культурного наследия. Инвесторы могут получить заёмные средства на реставрацию под фиксированную ставку 9% годовых. По мнению чиновников, подобные проекты позволяют не только спасти от разрушения исторические фасады, но и вдохнуть новую жизнь в городскую среду, создав точки притяжения для внутреннего туризма.

Приём заявок продлится до 5 августа текущего года.

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