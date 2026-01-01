Банк «Урал ФД» улучшил условия кредитования Клиентам доступны сниженные ставки и увеличенная максимальная сумма Поделиться Твитнуть

Фото: АО КБ «Урал ФД»

Банк «Урал ФД» объявил об улучшении условий сразу по нескольким кредитным продуктам. Так, ставка по кредиту наличными и рефинансированию без обеспечения была уменьшена ещё на 0,25 процентного пункта, и это уже третье снижение в текущем году.

Существенные улучшения внесены и в линейку кредитов с обеспечением:

— «Ипотечный», «Новостройка» и «Рефинансирование под залог недвижимости» — ставка снижена на 1 процентный пункт, сумма кредитования увеличена до 20 млн руб. Новый лимит действует для клиентов во всех городах;

— «Универсальный под залог недвижимости» — также снижена ставка на 1 процентный пункт, сумма увеличена до 20 млн руб.;

— «Коммерческая ипотека» — сумма увеличена до 20 млн руб.

Изменения отражают стремление банка предоставить клиентам удобные и выгодные финансовые инструменты для решения масштабных задач — от улучшения жилищных условий до инвестиций в недвижимость.

При этом для держателей зарплатных карт «Урал ФД» сохраняется упрощённый порядок оформления любого из действующих кредитных продуктов: достаточно подать заявку онлайн и предоставить минимальный пакет документов. Решение будет принято в кратчайшие сроки.

Узнайте полную информацию о кредитах банка «Урал ФД» на сайте или обратитесь за консультацией по тел. 8 800 100-10-40.

АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

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