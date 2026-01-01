В школах Пермского края откроют новые стоматологические кабинеты Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Правительства Пермского края

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина во всех строящихся школах будут оборудованы стоматологические кабинеты.

Сейчас кабинеты функционируют в нескольких школах Пермского края, в них уже ведут приём врачи-стоматологи из городских поликлиник. Задача, которую ставит губернатор, — кратно увеличить количество стоматкабинетов в образовательных учреждениях.

В ряде школ кабинеты откроются уже с 1 сентября 2026 года. Также запланированы ремонтные работы и оснащение оборудованием действующих кабинетов.

Глава Прикамья также поручил краевому минздраву обеспечить достаточное количество медицинских кадров. Для этого с 2026 года в Пермском крае стартует набор абитуриентов по специальности «стоматологическое дело» с присвоением квалификации «стоматологический фельдшер». В этом году прием составит 60 человек на базе трёх учебных заведений: Пермский базовый медицинский колледж, Уральский медицинский колледж (Лысьва), Березниковский медицинский колледж.

«Наша общая задача — сделать так, чтобы школьный стоматологический кабинет стал не формальностью, а реально работающим местом, где ребёнок может получить квалифицированную помощь без отрыва от учёбы. Это требует совместных усилий образования, здравоохранения и местных властей», — прокомментировала и.о. министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева.

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