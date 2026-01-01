Звание «Народный» получили 23 коллектива Пермского края Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства культуры Пермского края

Опубликованы результаты работы экспертной комиссии Министерства культуры региона по присвоению звания «Народный коллектив». В соответствии с приказом «О присвоении звания «Народный» любительским творческим коллективам и студиям, постоянно действующим в организациях, зарегистрированных на территории Пермского края», его получили 23 коллектива.

В театральном жанре звания «Народный» удостоены самодеятельный любительский театральный коллектив Бардымского народного театра, детский театр «Чиполлино», театр «Маски», Очёрский театр, театр моды «Очарование», молодёжный театр «ТеМа». В изобразительном искусстве — изостудия Пермского городского ДК им. Солдатова, в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве — студия художественного творчества «Азъ», в фольклорном направлении — коллектив «Дона Горт», ансамбли «Бичир» и «Пелысёк».

Большая часть получивших звание коллективов представляет музыкальное и хореографическом искусство. Это хореографический ансамбль «Сороконожка», студия эстрадного танца «Акварель», вокальный ансамбль ветеранов «Кумушки-голубушки», ансамбль песни и танца «Уральская рябинушка», эстрадный ансамбль «Капельки», центр танца «Автограф», молодёжный театр танца «Shake Dance Group», voice band «МайНа», студия эстрадного вокала «Сияние», коллектив эстрадного танца «Эльдорадо», детский ансамбль русской песни «Ладушки» и оркестр русских народных инструментов им. Ирины Ивановны.

«Вы доказали, что любительское творчество может достигать профессионального уровня. Вы сохраняете и развиваете культурные традиции Прикамья. Вы воспитываете новые поколения талантливых артистов. Звание «Народный» — это признание таланта, мастерства и беззаветной любви к искусству! Коллективы с таким званием могут участвовать в конкурсах и фестивалях всероссийского и международного уровней. А значит, впереди новые творческие проекты, возможность делиться своим искусством с широкой аудиторией и яркие победы», — поздравила коллективы министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Добавим, что на данный момент звание «Народный» в Пермском крае имеют 123 любительских творческих коллектива.

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